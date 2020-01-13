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Полисы ОСАГО будут оформлять на новых бланках
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РИА Новости

Полисы ОСАГО будут оформлять на новых бланках

16:03 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Страховщики в наступившем году будут оформлять полисы ОСАГО на бланках новых серий - "ННН" и "РРР", бланки серии "РРР" уже выпускаются "Гознаком", сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).
Отмечается, что страховщики смогут использовать бланки старых серий - "ККК" и "МММ" - до 1 апреля 2020 года. Оформленные на таких бланках договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока. Как сообщает союз, бланки полисов серии "РРР" "Гознак" начал отгружать с 26 декабря 2019 года, образец есть на сайте РСА наряду с "ККК" и "МММ". Образцы бланка "ННН" тоже будут размещены союзом после получения.
Бланки новой серии "ННН", как и в случае с серией "ККК", будут иметь оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования. Когда появится нормативный акт ЦБ, регламентирующий заключение договоров добровольного страхования на оборотной стороне полиса ОСАГО, то для этого можно будет использовать бланки серии "ННН". Новая серия "РРР" и старая серия "МММ" такую опцию не предусматривают.
Как напомнил президент РСА Игорь Юргенс, идея заключения договоров добровольного страхования на оборотной стороне обязательной "автогражданки" развилась из поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
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Новый год — новое ОСАГО: как будут менять "автогражданку"
Во время годового отчета правительства в Госдуме 17 апреля прошлого года депутат ГД Вячеслав Лысаков высказал идею создания комбинированного полиса для автовладельцев, сочетающего в себе обязательную "автогражданку" и добровольное каско. Премьер Дмитрий Медведев счел идею интересной и предложил над ней поработать - прежде всего, выяснить, не возникнет ли здесь противоречия по закону.
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ОСАГОДмитрий МедведевВячеслав ЛысаковИгорь ЮргенсРоссийский союз автостраховщиковРоссияОбщество
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