Полисы ОСАГО будут оформлять на новых бланках

Отмечается, что страховщики смогут использовать бланки старых серий - "ККК" и "МММ" - до 1 апреля 2020 года. Оформленные на таких бланках договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока. Как сообщает союз, бланки полисов серии "РРР" "Гознак" начал отгружать с 26 декабря 2019 года, образец есть на сайте РСА наряду с "ККК" и "МММ". Образцы бланка "ННН" тоже будут размещены союзом после получения.