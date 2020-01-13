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Эксперт оценил шансы Квицинии на повторных выборах президента Абхазии
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РИА Новости

Эксперт оценил шансы Квицинии на повторных выборах президента Абхазии

15:57 13.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАлхас Квициния
Алхас Квициния
© Sputnik
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Алхас Квициния. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Абхазский оппозиционер Алхас Квициния может победить на предстоящих в марте повторных выборах президента, однако это не решит экономических проблем в стране, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В понедельник депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку Рауля Хаджимбы с поста президента. Ранее Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
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"Я думаю, что он (Квициния - ред.) будет участвовать в выборах, и, скорее всего, он победит, потому что у него сейчас таких противников более ярких и популярных нет", - сказал Суздальцев РИА Новости.
Эксперт также считает, что беспорядки в Сухуме в отношении власти имеют под собой более глубокие причины, чем прошедшие выборы президента. "Прежде всего то, что республика еще весьма молодая, не сформировалась элита, а которая сформировалась, носит квазихарактер. Там очень сильны вопросы коррупции, криминала, доступа к российской финансово-ресурсной поддержке. В принципе, именно за доступы к российской финансово-ресурсной поддержке идет основная борьба", - добавил он. По словам Суздальцева, стоит понимать, что кроме Москвы есть Анкара, влияние которой в Абхазии усиливается с каждым годом и сказывается на политической борьбе.
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При этом Суздальцев не исключил, что даже в случае победы Квицинии на предстоящих выборах, в республике вновь могут произойти беспорядки. "Республика остается в тяжелом экономическом положении. Нет какой-то стратегии о выводе ее из полуразрушенного состояния после получения независимости. Второй момент – доступ руководства к российской финансовой поддержке. И третий момент – нарастающий турецкий фактор. Эти три момента сказываются на политической жизни Абхазии. Поэтому надо учитывать, что даже если выберут сейчас Квицинию, не факт, что через какое-то время под окнами его резиденции не окажутся опять толпы возмущенных людей. То есть, пока не будут решены глобальные проблемы в жизни республики, такие вот попытки переворота будут продолжаться", - сказал Суздальцев.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
В сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – Квициния - получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
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Отставка Хаджимбы с поста президента АбхазииАкции протеста в СухумеАлхас КвицинияАндрей СуздальцевВысшая школа экономики (ВШЭ)АбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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