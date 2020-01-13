Дело о погибшем при стрельбе на Урале ребенке могут передать в СК

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дело о гибели ребенка, которого ранили при стрельбе в Нижнем Тагиле, по инициативе председателя Дело о гибели ребенка, которого ранили при стрельбе в Нижнем Тагиле, по инициативе председателя СК РФ Александра Бастрыкина может быть передано в центральный аппарат ведомства, поставлен вопрос об аресте стрелявшего, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко

В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев. В отношении мужчины полицией было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В воскресенье мальчик скончался. Следствие организовало доследственную проверку по сообщению о смерти мальчика.

Ранее в полиции рассказали о возбуждении уголовных дел о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Впоследствии сообщалось о переквалификации статьи на более тяжкую - "о причинении смерти по неосторожности".

Петренко указала, что в эфире федерального канала родители погибшего ребенка рассказали о ненадлежащем расследовании полицией уголовного дела.

"Председатель Следственного комитета дал указание инициировать передачу уголовного дела, расследуемого органами МВД, а также материалов проверки, организованной следственными органами СК России по Свердловской области в связи со смертью мальчика, для дальнейшего наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат СК России", - сообщила представитель ведомства.