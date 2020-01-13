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"Аэрофлот" перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран
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РИА Новости

"Аэрофлот" перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран

16:10 13.01.2020 (обновлено: 16:27 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла время вылета ближайших рейсов из Москвы в Тегеран с вечера на утро, изменено и время вылета обратных рейсов, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика.
Издание "РБК" в понедельник сообщило, что МИД рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing, так как темнота увеличивает риск ошибки.
Самолет Lufthansa
10 января, 01:30
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Рейс Москва-Тегеран, который должен был вылетать в воскресенье в 22:15 (мск), был отправлен в 3:50 понедельника. Рейсы, которые должны были быть выполнены в 22:15 во вторник и среду, перенесены на 4:00 следующего дня. Время вылета рейса, запланированного на вечер четверга, пока остается прежним - 22:15.
Время вылета рейсов из Тегерана в Москву также изменено. В воскресенье самолет должен был вылететь в 4:30 (время местное), фактически он вылетел в 9:52. В понедельник самолет вылетел в 10:03 вместо 4:30. 15 и 16 января время рейса изменено с 4:30 на 10:00. Во времени вылета рейса, который должен состояться в пятницу, изменений пока не было.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11 января, 14:22
Иран просил прекратить полеты гражданских лайнеров незадолго до ЧП
Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
8 января, 14:38
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
053001
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ТуризмКрушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныАэрофлотРосавиацияМоскваИранУкраинаОбщество
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