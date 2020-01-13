"Аэрофлот" перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла время вылета ближайших рейсов из Москвы в Тегеран с вечера на утро, изменено и время вылета обратных рейсов, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика.

Издание "РБК" в понедельник сообщило, что МИД рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing, так как темнота увеличивает риск ошибки.

Рейс Москва-Тегеран, который должен был вылетать в воскресенье в 22:15 (мск), был отправлен в 3:50 понедельника. Рейсы, которые должны были быть выполнены в 22:15 во вторник и среду, перенесены на 4:00 следующего дня. Время вылета рейса, запланированного на вечер четверга, пока остается прежним - 22:15.

Время вылета рейсов из Тегерана в Москву также изменено. В воскресенье самолет должен был вылететь в 4:30 (время местное), фактически он вылетел в 9:52. В понедельник самолет вылетел в 10:03 вместо 4:30. 15 и 16 января время рейса изменено с 4:30 на 10:00. Во времени вылета рейса, который должен состояться в пятницу, изменений пока не было.

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.