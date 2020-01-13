В Челябинске полиция раскрыла убийство, совершенное 25 лет назад

Уральским следственным управлением на транспорте СК России возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1994 году по признакам преступления, предусмотренного статьей 103 УК РСФСР (умышленное убийство). По данным следствия, 28 августа 1994 года на территории товарного двора станции Челябинск-Главный, в районе строящегося автомобильного моста со следами насилия нашли тело мужчины. В ходе предварительного расследования установить подозреваемого в совершении преступления не удалось, следствие по делу было приостановлено. Но работа по поиску подозреваемого во взаимодействии с сотрудниками отдела уголовного розыска Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте продолжалась и спустя 25 лет дала положительные результаты.
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"При отработке лиц, возможно причастных к совершению убийства, оперативными сотрудниками транспортной полиции установлен 58-летний житель города Челябинска. Будучи опрошенным об обстоятельствах преступления мужчина свою вину признал, после чего им написана явка с повинной", - говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия, установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья, уточняется в сообщении. Следственными органами следственного управления с подозреваемым проведена проверка показаний на месте, допрошен ряд свидетелей, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, поясняется в сообщении.
В настоящее время следователями проводится весь необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу, добавляет СК.
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