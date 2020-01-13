Оппозиционер Бжания намерен участвовать в выборах президента Абхазии

СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания сообщил РИА Новости, что будет участвовать в выборах президента Абхазии, которые пройдут 22 марта.
"Я буду баллотироваться на пост президента", - сказал он.
Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
В понедельник депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку Рауля Хаджимбы с поста президента. Исполняющим обязанности главы республики стал премьер Валерий Бганба.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
В сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – Квициния - получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".