Оппозиционер Бжания намерен участвовать в выборах президента Абхазии

СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания сообщил РИА Новости, что будет участвовать в выборах президента Абхазии , которые пройдут 22 марта.

"Я буду баллотироваться на пост президента", - сказал он.

Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.