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Оппозиционер Бжания намерен участвовать в выборах президента Абхазии
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РИА Новости

Оппозиционер Бжания намерен участвовать в выборах президента Абхазии

15:50 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания сообщил РИА Новости, что будет участвовать в выборах президента Абхазии, которые пройдут 22 марта.
"Я буду баллотироваться на пост президента", - сказал он.
Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
В понедельник депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку Рауля Хаджимбы с поста президента. Исполняющим обязанности главы республики стал премьер Валерий Бганба.
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Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
В сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – Квициния - получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".
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Отставка Хаджимбы с поста президента АбхазииАслан БжанияВалерий БганбаАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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