Житель Татарстана напал на полицейского с охотничьим ножом

КАЗАНЬ, 13 янв - РИА Новости. Нетрезвый житель Нижнекамска набросился с охотничьим ножом на полицейского, остановившего автомобиль его знакомой, которая отказалась от медосвидетельствования, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Утром 10 января в городе Нижнекамске экипаж ОГИБДД получил сообщение о неадекватном поведении на дороге водителя автомобиля Toyota Camry. Когда автомобиль был остановлен, полицейские предложили сидевшей за рулем женщине пройти медицинское освидетельствование. Однако та отказалась, после чего в отношении нее стали составлять административный протокол", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, во время составления протокола из автомобиля вышел нетрезвый подозреваемый и стал пререкаться с полицейскими, а затем попытался ударить одного из них охотничьим ножом. Последний достал табельное оружие и предупредил мужчину, что вынужден будет применить его. Подозреваемый прекратил противоправные действия и был задержан.
По информации МВД по Татарстану, задержанным оказался ранее судимый за кражу, изнасилование, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью 37-летний житель Нижнекамска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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