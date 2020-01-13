Житель Татарстана напал на полицейского с охотничьим ножом

"Утром 10 января в городе Нижнекамске экипаж ОГИБДД получил сообщение о неадекватном поведении на дороге водителя автомобиля Toyota Camry. Когда автомобиль был остановлен, полицейские предложили сидевшей за рулем женщине пройти медицинское освидетельствование. Однако та отказалась, после чего в отношении нее стали составлять административный протокол", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время составления протокола из автомобиля вышел нетрезвый подозреваемый и стал пререкаться с полицейскими, а затем попытался ударить одного из них охотничьим ножом. Последний достал табельное оружие и предупредил мужчину, что вынужден будет применить его. Подозреваемый прекратил противоправные действия и был задержан.