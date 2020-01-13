Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T15:47+0300
https://ria.ru/20200113/1563368604.html
Житель Татарстана напал на полицейского с охотничьим ножом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Житель Татарстана напал на полицейского с охотничьим ножом

15:47 13.01.2020
225
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 янв - РИА Новости. Нетрезвый житель Нижнекамска набросился с охотничьим ножом на полицейского, остановившего автомобиль его знакомой, которая отказалась от медосвидетельствования, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Утром 10 января в городе Нижнекамске экипаж ОГИБДД получил сообщение о неадекватном поведении на дороге водителя автомобиля Toyota Camry. Когда автомобиль был остановлен, полицейские предложили сидевшей за рулем женщине пройти медицинское освидетельствование. Однако та отказалась, после чего в отношении нее стали составлять административный протокол", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
5 января, 15:55
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
По данным следствия, во время составления протокола из автомобиля вышел нетрезвый подозреваемый и стал пререкаться с полицейскими, а затем попытался ударить одного из них охотничьим ножом. Последний достал табельное оружие и предупредил мужчину, что вынужден будет применить его. Подозреваемый прекратил противоправные действия и был задержан.
По информации МВД по Татарстану, задержанным оказался ранее судимый за кражу, изнасилование, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью 37-летний житель Нижнекамска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудник полиции
26 декабря 2019, 20:27
В Кирове мужчина устроил поножовщину в подъезде дома
910021
Обсудить 0
Следственный комитет РФТатарстанНижнекамскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Челябинске полиция раскрыла убийство, совершенное 25 лет назад
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
Нападение наркозакладчиков на сотрудников ППС возле дома № 2 по Киевскому проезду города Саратова. 21 декабря 2019
В Саратове двоих мужчин заподозрили в нападении на полицейских
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом
Актриса Инна Чурикова
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки
Набережная реки Миасс
Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Дело о погибшем при стрельбе на Урале ребенке могут передать в СК
Елизаветинское подворье в Иерусалиме
В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева
Стоп-кадр видео, на котором девушка опрокинула новогоднюю фигуру оленя в Саратове
В Саратове оштрафовали девушку, уронившую новогоднего оленя
Сотрудник полиции
В Тюмени задержали водителя маршрутки, сбившего школьницу
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
На послание Путина Федеральному Собранию аккредитовали 885 журналистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния