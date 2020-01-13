Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Диверсификация газовых поставок в Европу также является политической составляющей проекта "Северный поток — 2", наряду с транзитом газа через Украину, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Вы знаете о противоречиях в связи с "Северным потоком — 2", вы знаете, что некоторые критики проекта чувствуют, что это может дойти до зависимости от российских поставок газа, что мы всегда опровергали. В этой связи есть очень ясное заявление правительства ФРГ о том, что мы несем ответственность за диверсификацию источников газовых поставок. Это тоже, если хотите, политическое заявление", - заявил Зайберт, отвечая на вопрос РИА Новости, остались ли политические составляющие в проекте "Северный поток — 2" после подписания соглашения между Россией и Украиной о транзите газа.
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"Для нас всегда было ясно, что Украина должна остаться транзитной страной, и это было гарантировано благодаря подписанному 30 декабря документу между Россией и Украиной на будущие годы. Это очень важный и хороший сигнал", - добавил Зайберт.
На пресс-конференции в Москве в субботу президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель выразили поддержку проекту "Северный поток — 2". Меркель подчеркнула, что речь идет об экономическом проекте, и подвергла критике экстерриториальные санкции США против газопровода.
Дальнейший ход работы над проектом и возможные задержки относятся к темам, на которые "у правительства ФРГ нет ответов, так как это экономический проект и отвечать должны те, которые несут ответственность за это предприятие", добавил Зайберт.