Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим

"Вы знаете о противоречиях в связи с "Северным потоком — 2", вы знаете, что некоторые критики проекта чувствуют, что это может дойти до зависимости от российских поставок газа, что мы всегда опровергали. В этой связи есть очень ясное заявление правительства ФРГ о том, что мы несем ответственность за диверсификацию источников газовых поставок. Это тоже, если хотите, политическое заявление", - заявил Зайберт, отвечая на вопрос РИА Новости, остались ли политические составляющие в проекте "Северный поток — 2" после подписания соглашения между Россией и Украиной о транзите газа.