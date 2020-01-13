Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке

"Такой книги никогда не было", - сообщили РИА Новости в театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо".

"Это фейк, потому что Надежда Кадышева не могла сказать такого. Надежда Георгиевна опровергает эту информацию. Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга", - заявил пресс-атташе "Русской песни" Александр Велор.