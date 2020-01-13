Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Певицы Надежда Бабкина и Надежда Кадышева не могут позволить резких выражений в адрес друг друга, сообщения о том, что они однажды подрались на "Голубом огоньке" являются фейком, заявили РИА Новости в театре "Русская песня". При этом в пресс-службе театра "Золотое кольцо" агентству сообщили, что книги, в которой якобы описан этот инцидент, вообще не существует.
Ранее шоумен Рустам Солнцев привел в Instagram эпизод якобы из мемуаров Надежды Кадышевой, в котором она рассказала о драке с Надеждой Бабкиной, случившейся на записи "Голубого огонька" несколько лет назад.
"Такой книги никогда не было", - сообщили РИА Новости в театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо".
"Это фейк, потому что Надежда Кадышева не могла сказать такого. Надежда Георгиевна опровергает эту информацию. Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга", - заявил пресс-атташе "Русской песни" Александр Велор.