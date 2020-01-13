Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подтвердили личные встречи во время торжественных мероприятий в Москве на 75-летие Победы, саммитах БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.
"Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин и Моди обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников.