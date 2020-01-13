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Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
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РИА Новости

Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге

15:39 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подтвердили личные встречи во время торжественных мероприятий в Москве на 75-летие Победы, саммитах БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.
"Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин и Моди обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников.
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