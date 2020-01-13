ВОЗ может провести заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае

ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность проведения внеочередного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с обнаружением нового типа коронавируса в Китае, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.
"С учетом развития ситуации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус будет консультироваться с членами комитета по чрезвычайным ситуациям и может созвать встречу комитета", - говорится в заявлении.
Ранее власти Китая сообщили, что неизвестная болезнь, зарегистрированная в китайском городе Ухань провинции Хубей, является новой разновидностью коронавируса.