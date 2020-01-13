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ВОЗ может провести заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае
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РИА Новости

ВОЗ может провести заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае

15:28 13.01.2020 (обновлено: 15:29 13.01.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность проведения внеочередного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с обнаружением нового типа коронавируса в Китае, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.
"С учетом развития ситуации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус будет консультироваться с членами комитета по чрезвычайным ситуациям и может созвать встречу комитета", - говорится в заявлении.
Ранее власти Китая сообщили, что неизвестная болезнь, зарегистрированная в китайском городе Ухань провинции Хубей, является новой разновидностью коронавируса.
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Здоровье - ОбществоВОЗКитайВ мире
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