В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Глава религиозной секты, содержавший в рабских условиях десятки женщин и их детей, арестован в Иерусалиме, сообщил РИА Новости представитель Глава религиозной секты, содержавший в рабских условиях десятки женщин и их детей, арестован в Иерусалиме, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

В понедельник силы полиции провели операцию по освобождению женщин. Помощь им оказывали бойцы пограничной полиции.

"Речь идёт о секте, которая действовала под прикрытием семинара для женщин. Это было закрытое общество, которое располагалось в здании, где проживали десятки женщин со своими детьми до 10 лет. Сегодня там в рабских условиях содержались 50 женщин. Судя по всему, они подвергались издевательствам. Мы проверяем также подозрения в сексуальном насилии", - сообщил Михаил Зингерман.

Главный подозреваемый - 60-летний житель Иерусалима, который называл себя раввином. Он полностью ограничил свободу своих жертв, содержал женщин в тяжелых условиях, не позволял общаться с родными и знакомыми, не позволял никуда выходить, кроме работы.

"Эту работу он сам находил для женщин, и они должны были возвращать ему значительную часть заработанных денег", - рассказал Зингерман.

Кроме того, подозреваемый практиковал наказания женщин.

"Он подвергал их финансовым наказаниям или психологическому давлению. Также проверяется версия издевательств над детьми и наличие сексуальных преступлений", - отметил представитель израильской полиции.

Следствие находится в начальной стадии. Главному подозреваемому уже сейчас инкриминируются содержание людей в рабстве, обман и мошенничество. Вместе с главой секты арестованы еще восемь женщин, которые подозреваются в том, что они были соучастницами преступлений. Среди арестованных - жена главы секты.