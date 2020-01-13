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В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
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РИА Новости

В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение

15:27 13.01.2020 (обновлено: 15:29 13.01.2020)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновЕлизаветинское подворье в Иерусалиме
Елизаветинское подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Глава религиозной секты, содержавший в рабских условиях десятки женщин и их детей, арестован в Иерусалиме, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
В понедельник силы полиции провели операцию по освобождению женщин. Помощь им оказывали бойцы пограничной полиции.
"Речь идёт о секте, которая действовала под прикрытием семинара для женщин. Это было закрытое общество, которое располагалось в здании, где проживали десятки женщин со своими детьми до 10 лет. Сегодня там в рабских условиях содержались 50 женщин. Судя по всему, они подвергались издевательствам. Мы проверяем также подозрения в сексуальном насилии", - сообщил Михаил Зингерман.
Главный подозреваемый - 60-летний житель Иерусалима, который называл себя раввином. Он полностью ограничил свободу своих жертв, содержал женщин в тяжелых условиях, не позволял общаться с родными и знакомыми, не позволял никуда выходить, кроме работы.
"Эту работу он сам находил для женщин, и они должны были возвращать ему значительную часть заработанных денег", - рассказал Зингерман.
Кроме того, подозреваемый практиковал наказания женщин.
"Он подвергал их финансовым наказаниям или психологическому давлению. Также проверяется версия издевательств над детьми и наличие сексуальных преступлений", - отметил представитель израильской полиции.
Следствие находится в начальной стадии. Главному подозреваемому уже сейчас инкриминируются содержание людей в рабстве, обман и мошенничество. Вместе с главой секты арестованы еще восемь женщин, которые подозреваются в том, что они были соучастницами преступлений. Среди арестованных - жена главы секты.
Выйти на подозреваемых получилось благодаря членам секты, которым удалось вырваться на свободу и рассказать о том, что происходит за дверями так называемого "семинара для ультраортодоксальных женщин".
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