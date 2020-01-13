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В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
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РИА Новости

В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

15:26 13.01.2020
4434
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
© РИА Новости
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Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый салют в 2020 году в Москве будет дан в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск, в небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Ранее сообщалось, что салют запланирован на 17 января. Всего в 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.
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"В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск около трех тысяч праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что звуковое сопровождение салюта обеспечат залпами пушек ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны.
Варшава была освобождена в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
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Западный военный округ (ЗВО)Вторая мировая война (1939-1945)МоскваВаршаваОбщество
Популярные комментарии
От такой новости польское руководство может "дать дуба" :)
13 января, 15:33
АИАлександр Иванов
1230002
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