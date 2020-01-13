В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

Ранее сообщалось, что салют запланирован на 17 января. Всего в 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.

"В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск около трех тысяч праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ", - говорится в сообщении.