Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T15:22+0300
https://ria.ru/20200113/1563367412.html
ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию
https://cdn21.img.ria.ru/images/156206/72/1562067299_0:326:2856:1932_1036x0_80_0_0_2a669ded4ee406de44c5fc42ca8e6db2.jpg
РИА Новости

ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию

15:22 13.01.2020
4747
© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
© AP Photo / Sergey Grits
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Окончательные решения по тарифам на транзит российской нефти через Белоруссию будут приняты в январе, сообщил РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин по итогам переговоров с белорусской стороной, состоявшихся в понедельник.
"На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти"), и МАРТ (с участием "Белнефтехима", "Гомельтранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - сказал Голомолзин.
Цистерны в нефтеналивном порту
10:43
В Белоруссии раскрыли, кто будет платить эконалог на транзит нефти
163659
Обсудить 0
БелнефтехимАнатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФМинистерство энергетики РФТранснефтьБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Певица Надежда Кадышева
Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Ксения Пунтус
В Боткинской больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России
Покупатели оформляют кредит на покупку товаров в магазине электроники и бытовой техники
"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Партия Порошенко призвала найти "российский след" в катастрофе в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния