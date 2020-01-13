ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию

"На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти"), и МАРТ (с участием "Белнефтехима", "Гомельтранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - сказал Голомолзин.