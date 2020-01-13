ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Окончательные решения по тарифам на транзит российской нефти через Белоруссию будут приняты в январе, сообщил РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин по итогам переговоров с белорусской стороной, состоявшихся в понедельник.
"На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти"), и МАРТ (с участием "Белнефтехима", "Гомельтранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - сказал Голомолзин.