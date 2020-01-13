В Мурманской области нашли детей, забросавших снегом Вечный огонь

В новогодние праздники камера наблюдения, установленная неподалеку от Вечного огня в Кировске, зафиксировала, как трое детей забрасывают пламя снегом. Полиция начала поиск маленьких нарушителей.

"Детей установили, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа. Всем детям – меньше 12 лет", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщает местная администрация, после новогодних каникул в администрации Кировска прошло совещание на тему патриотического воспитания детей, на встречу были приглашены директора образовательных учреждений и заведующие детскими садами. Как отметили в пресс-службе, участники встречи договорились усилить патриотическую работу с детьми, причем вести эту работу не формально, а творчески.