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Религия и мировоззрение
2020-01-13T15:10+0300
https://ria.ru/20200113/1563366944.html
Бывший папа Римский Бенедикт XVI высказался за сохранение целибата
https://cdn24.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_0:160:3134:1923_1036x0_80_0_0_c293f6ed917dda9602ef12f8fe0114aa.jpg
РИА Новости

Бывший папа Римский Бенедикт XVI высказался за сохранение целибата

15:10 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РИМ, 13 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский на покое Бенедикт XVI высказался за сохранение института целибата (безбрачия католических священников), указав на его большое значение в жизни Римско-католической церкви.
По мнению 92-летнего иерарха, который в феврале 2013 года отрекся от Апостольского престола, целибат "необходим, чтобы наш путь к Богу мог оставаться основой нашей жизни". Эти слова почетного понтифика приводят в понедельник итальянские СМИ. Они взяты из книги, которую написали совместно Бенедикт XVI и префект ватиканской Конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардинал Робер Сара. Книга выйдет в свет 15 января.
После своего отречения от престола Бенедикт XVI крайне редко высказывается по крупным проблемам церковной жизни. Нынешнее заявление папы на покое, по-видимому, связано с решениями состоявшегося в октябре в Ватикане Синода епископов Римско-католической церкви по проблемам Амазонии.
Католический священник. Архивное фото
15 декабря 2017, 15:15Религия и мировоззрение
Католическая церковь Австралии может отказаться от целибата
Внимание наблюдателей тогда привлекло положение заключительного документа Синода, касающееся возможности введения особого режима рукоположения духовенства в Амазонии. Речь идет о том, что достойные и благочестивые диаконы, имеющие семью, могут стать священниками, несмотря на институт целибата. Это предложение связано с тем, что одной из наиболее серьезных проблем церкви в Амазонии является острая нехватка духовенства.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)религия
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