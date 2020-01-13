Бывший папа Римский Бенедикт XVI высказался за сохранение целибата

РИМ, 13 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский на покое Бенедикт XVI высказался за сохранение института целибата (безбрачия католических священников), указав на его большое значение в жизни Римско-католической церкви.

По мнению 92-летнего иерарха, который в феврале 2013 года отрекся от Апостольского престола, целибат "необходим, чтобы наш путь к Богу мог оставаться основой нашей жизни". Эти слова почетного понтифика приводят в понедельник итальянские СМИ. Они взяты из книги, которую написали совместно Бенедикт XVI и префект ватиканской Конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардинал Робер Сара. Книга выйдет в свет 15 января.

После своего отречения от престола Бенедикт XVI крайне редко высказывается по крупным проблемам церковной жизни. Нынешнее заявление папы на покое, по-видимому, связано с решениями состоявшегося в октябре в Ватикане Синода епископов Римско-католической церкви по проблемам Амазонии.