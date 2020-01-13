Чуйченко оценил реализацию механизма "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реализация механизма "регуляторной гильотины" идёт полным ходом, хотя работа не всегда проходит гладко, сообщил вице-премьер Реализация механизма "регуляторной гильотины" идёт полным ходом, хотя работа не всегда проходит гладко, сообщил вице-премьер Константин Чуйченко

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.

"Сегодня реализация механизма "регуляторной гильотины" идет полным ходом, несмотря на колоссальный объем работы, мы последовательно движемся к намеченным целям, хотя эта работа она, конечно, не всегда идет гладко",- сказал Чуйченко на совещании у главы кабмина.

Вице-премьер отметил ряд проблем в ходе проекта. По его словам, объем советских актов, которые предстоит отменить, оказался очень большим, а поиск ведомственных подзаконных актов - очень трудоемким, так как в то время они публиковались только в отраслевых сборниках.

"Ведомственных (актов-ред.) мы на отмену сейчас представляем 2412. Из них 439 ведомственных РСФСР и 1973 - СССР",-уточнил он.

Чуйченко добавил, что работу над оставшейся частью ведомственных актов планируется завершить и представить документ об их отмене на подпись главе правительства Дмитрию Медведеву до 1 марта 2020 года.