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Чуйченко оценил реализацию механизма "регуляторной гильотины"
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РИА Новости

Чуйченко оценил реализацию механизма "регуляторной гильотины"

15:08 13.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Константин Чуйченко. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реализация механизма "регуляторной гильотины" идёт полным ходом, хотя работа не всегда проходит гладко, сообщил вице-премьер Константин Чуйченко.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.
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"Сегодня реализация механизма "регуляторной гильотины" идет полным ходом, несмотря на колоссальный объем работы, мы последовательно движемся к намеченным целям, хотя эта работа она, конечно, не всегда идет гладко",- сказал Чуйченко на совещании у главы кабмина.
Вице-премьер отметил ряд проблем в ходе проекта. По его словам, объем советских актов, которые предстоит отменить, оказался очень большим, а поиск ведомственных подзаконных актов - очень трудоемким, так как в то время они публиковались только в отраслевых сборниках.
"Ведомственных (актов-ред.) мы на отмену сейчас представляем 2412. Из них 439 ведомственных РСФСР и 1973 - СССР",-уточнил он.
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Чуйченко добавил, что работу над оставшейся частью ведомственных актов планируется завершить и представить документ об их отмене на подпись главе правительства Дмитрию Медведеву до 1 марта 2020 года.
Тем не менее, Чуйченко отметил, что отмене не подлежат акты, регулирующие социально-трудовые гарантии и льготы. Также из перечня актов "под отмену" исключены имеющие правоустанавливающий характер, регулирующие вопросы исторического и культурного наследия, определяющие перечни памятников истории и культуры, памятных дат, праздников.
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РСФСРКонстантин ЧуйченкоРоссияОбщество
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