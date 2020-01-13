Пеплопад и вулканические молнии: извержение Тааля на Филиппинах
Вулкан Тааль выпустил столб пепла на острове Лусон, в 50 км южнее от Манилы в воскресенье 12 декабря.
Высота пепельного столба достигла одного километра. Извержение сопровождалось очень редким явлением – короной вулканических молний.
Вулкан Тааль выпустил столб пепла на острове Лусон, в 50 км южнее от Манилы в воскресенье 12 декабря.
Высота пепельного столба достигла одного километра. Извержение сопровождалось очень редким явлением – короной вулканических молний.
На острове объявили эвакуацию.
Известно, что вулкан Тааль, один из самых маленьких действующих вулканов на земле, является частью так называемого Тихоокеанского вулканического огненного кольца и извергался более 30 раз с 1572 года.
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