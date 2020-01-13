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Пеплопад и вулканические молнии: извержение Тааля на Филиппинах
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РИА Новости
Пеплопад и вулканические молнии: извержение Тааля на Филиппинах
Вулкан Тааль выпустил столб пепла на острове Лусон, в 50 км южнее от Манилы в воскресенье 12 декабря. Высота пепельного столба достигла одного километра. Извержение сопровождалось очень редким явлением – короной вулканических молний.
2020-01-13T15:08+0300
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Пеплопад и вулканические молнии: извержение Тааля на Филиппинах

15:08 13.01.2020 (обновлено: 15:13 13.01.2020)
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Вулкан Тааль выпустил столб пепла на острове Лусон, в 50 км южнее от Манилы в воскресенье 12 декабря. Высота пепельного столба достигла одного километра. Извержение сопровождалось очень редким явлением – короной вулканических молний.
На острове объявили эвакуацию.
Известно, что вулкан Тааль, один из самых маленьких действующих вулканов на земле, является частью так называемого Тихоокеанского вулканического огненного кольца и извергался более 30 раз с 1572 года.
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Вулкан ТаальФилиппиныВидео
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