Названы регионы, которые относятся к консульству Италии в Петербурге

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Коми, Ненецкий автономный округ и Калининградская область будут относиться к генконсульству Италии в Петербурге, а не в Москве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России... о включении территорий Республики Коми, Калининградской области и Ненецкого автономного округа в состав консульского округа генерального консульства Итальянской Республики в Санкт-Петербурге с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа генерального консульства Итальянской Республики в Москве", — говорится в документе.
Согласно документу, МИД РФ должен уведомить Италию об этом решении.
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