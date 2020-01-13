Названы регионы, которые относятся к консульству Италии в Петербурге

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Коми, Ненецкий автономный округ и Калининградская область будут относиться к генконсульству Италии в Петербурге, а не в Москве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.