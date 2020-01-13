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Туризм
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Названы регионы, которые относятся к консульству Италии в Петербурге
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РИА Новости

Названы регионы, которые относятся к консульству Италии в Петербурге

18:14 13.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Коми, Ненецкий автономный округ и Калининградская область будут относиться к генконсульству Италии в Петербурге, а не в Москве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России... о включении территорий Республики Коми, Калининградской области и Ненецкого автономного округа в состав консульского округа генерального консульства Итальянской Республики в Санкт-Петербурге с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа генерального консульства Итальянской Республики в Москве", — говорится в документе.
Согласно документу, МИД РФ должен уведомить Италию об этом решении.
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ТуризмНенецкий автономный округТуризмтуристывизыНовости - ТуризмКомиКалининградская областьИталияСанкт-Петербург
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