ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ФАС РФ не получала жалоб на удорожание тарифов сотовыми операторами, но внимательно изучит обоснованность их повышения, сообщил РИА Новости замглавы ФАС РФ не получала жалоб на удорожание тарифов сотовыми операторами, но внимательно изучит обоснованность их повышения, сообщил РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин

"Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", - сказал Голомолзин.

Ранее стало известно, что сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.

В пресс-службе "Мегафона" пояснили, что компания пересмотрела условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. В свою очередь в "Вымпелкоме" сообщили, что вынуждены повысить стоимость архивных тарифных планов в связи с затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.