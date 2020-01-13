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ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами
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РИА Новости

ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами

15:07 13.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ФАС РФ не получала жалоб на удорожание тарифов сотовыми операторами, но внимательно изучит обоснованность их повышения, сообщил РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
"Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", - сказал Голомолзин.
Ранее стало известно, что сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.
В пресс-службе "Мегафона" пояснили, что компания пересмотрела условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. В свою очередь в "Вымпелкоме" сообщили, что вынуждены повысить стоимость архивных тарифных планов в связи с затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.
В МТС воздержались от комментариев о том, планирует ли компания также повысить тарифы в 2020 году. В Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.
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Анатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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