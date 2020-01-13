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Путин поручил разработать меры против задолженностей медорганизаций
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РИА Новости

Путин поручил разработать меры против задолженностей медорганизаций

15:06 13.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции "Российский Военно-Морской флот в XXI веке" во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции Российский Военно-Морской флот в XXI веке во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов проанализировать причины "просрочки" задолженностей по кредитам медорганизаций и разработать меры по недопущению таких задолженностей в дальнейшем.
Список поручений президента по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области 31 октября 2019 года с соответствующей рекомендацией опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации провести анализ причин образования просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных медицинских организаций и разработать меры, направленные на недопущение такой задолженности в дальнейшем", - говорится в поручении президента.
Ответственными назначены высшие должностные лица российских регионов. Доклад необходимо представить до 1 марта, далее – один раз в полгода.
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