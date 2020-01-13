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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-13T15:51+0300
https://ria.ru/20200113/1563366642.html
МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Алма-Ате самолета
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/92/1562929260_0:289:3072:2017_1036x0_80_0_0_15f82439e20cb95af8d47010e6e35cc9.jpg
РИА Новости

МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Алма-Ате самолета

15:06 13.01.2020 (обновлено: 15:51 13.01.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку самописцев разбившегося в конце прошлого года под Алма-Атой самолета Fokker-100, сообщили в комитете.
"В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию. Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия", - говорится в сообщении.
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"В расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства-разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды). Уполномоченному представителю Нидерландов передана запись параметрического самописца", - отмечает также МАК.
Комитет сообщил, что принимает активное участие в работе правительственной комиссии по расследованию катастрофы и оказывает полную научно-техническую поддержку. Группа специалистов МАК прибыла на место происшествия и с первых дней работает непосредственно в составе комиссии.
По решению комиссии по расследованию, специалисты МАК, Нидерландов, Казахстана и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) начали математическое моделирование полета для установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь, наземного обледенения), анализ параметров движения воздушного судна и действий экипажа.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
27 декабря 2019, 13:35Крушение самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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Крушение самолета в Алма-АтеМежгосударственный авиационный комитетНидерландыАлма-АтаВ мире
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