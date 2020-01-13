МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Алма-Ате самолета

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет ( Межгосударственный авиационный комитет ( МАК ) завершил расшифровку самописцев разбившегося в конце прошлого года под Алма-Атой самолета Fokker-100, сообщили в комитете.

"В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию. Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия", - говорится в сообщении.

"В расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства-разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды). Уполномоченному представителю Нидерландов передана запись параметрического самописца", - отмечает также МАК.

Комитет сообщил, что принимает активное участие в работе правительственной комиссии по расследованию катастрофы и оказывает полную научно-техническую поддержку. Группа специалистов МАК прибыла на место происшествия и с первых дней работает непосредственно в составе комиссии.

По решению комиссии по расследованию, специалисты МАК, Нидерландов, Казахстана и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) начали математическое моделирование полета для установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь, наземного обледенения), анализ параметров движения воздушного судна и действий экипажа.