МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Алма-Ате самолета

"В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию. Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия", - говорится в сообщении.
"В расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства-разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды). Уполномоченному представителю Нидерландов передана запись параметрического самописца", - отмечает также МАК.
Комитет сообщил, что принимает активное участие в работе правительственной комиссии по расследованию катастрофы и оказывает полную научно-техническую поддержку. Группа специалистов МАК прибыла на место происшествия и с первых дней работает непосредственно в составе комиссии.
По решению комиссии по расследованию, специалисты МАК, Нидерландов, Казахстана и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) начали математическое моделирование полета для установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь, наземного обледенения), анализ параметров движения воздушного судна и действий экипажа.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
27 декабря 2019, 13:35Крушение самолета в Алма-АтеКрушение пассажирского самолета в Казахстане