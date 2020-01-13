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RT запускает онлайн-школу
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РИА Новости

RT запускает онлайн-школу

15:02 13.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип телеканала RT . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Телеканал RT приглашает начинающих журналистов, операторов и блогеров поучаствовать в вебинарах и онлайн-тренингах.
В работающей с 2016 года "Школе RT" прошли обучение уже более 200 человек из 20 стран.
Принять участие в авторских мастер-классах теперь, по словам руководителя проекта Анны Ковтуновой, можно из любой точки мира.
"Самые успешные слушатели "Школы" получат возможность пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде телеканала. Определять лучших будут наши спикеры и кураторы" — рассказала она.
В "Онлайн-школе RT" есть тренинги по направлениям "теле- и онлайн-журналистика", "новые медиа" и "съемка и постпродакшен".
Участники курсов узнают, как удержать внимание зрителя, смонтировать вирусное видео и снять необычный сюжет. Также слушатели научатся придумывать веб-сериалы, а также создавать уникальный контент для соцсетей.
Участие в проекте бесплатное. Набор слушателей происходит на конкурсной основе.
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