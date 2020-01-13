RT запускает онлайн-школу

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Телеканал Телеканал RT приглашает начинающих журналистов, операторов и блогеров поучаствовать в вебинарах и онлайн-тренингах.

В работающей с 2016 года "Школе RT" прошли обучение уже более 200 человек из 20 стран.

Принять участие в авторских мастер-классах теперь, по словам руководителя проекта Анны Ковтуновой, можно из любой точки мира.

"Самые успешные слушатели "Школы" получат возможность пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде телеканала. Определять лучших будут наши спикеры и кураторы" — рассказала она.

В "Онлайн-школе RT" есть тренинги по направлениям "теле- и онлайн-журналистика", "новые медиа" и "съемка и постпродакшен".

Участники курсов узнают, как удержать внимание зрителя, смонтировать вирусное видео и снять необычный сюжет. Также слушатели научатся придумывать веб-сериалы, а также создавать уникальный контент для соцсетей.