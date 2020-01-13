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Пресс-конференция об актуальной ситуации в авторитейле
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РИА Новости

Пресс-конференция об актуальной ситуации в авторитейле

14:59 13.01.2020 (обновлено: 15:02 13.01.2020)
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23 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Ассоциации РОАД "Авторитейл. Итоги 2019. Прогноз 2020".
Участники:
- президент Ассоциации РОАД Олег МОСЕЕВ;
- вице-президент Ассоциации РОАД Сергей КИСЕЛЕВ.

В рамках мероприятия речь пойдет об актуальной ситуации в авторитейле, изменении дилерской сети и о деятельности РОАД по защите официальных дилеров.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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