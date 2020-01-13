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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T15:00+0300
https://ria.ru/20200113/1563366425.html
Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад, узнали СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156324/55/1563245519_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_64b4850a6a0bb105d83209602386814f.jpg
РИА Новости

Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад, узнали СМИ

15:00 13.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции против иранского генерала Касема Сулеймани семь месяцев назад, при условии, что по вине Ирана погибнет гражданин США, передает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц администрации.
Ранее сообщалось, что Трамп решил нанести удар по Сулеймани после того, как в конце декабря в результате атаки на военную базу США в Ираке погиб американский контрактник.
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По данным канала, после того как иранские военные сбили в июне 2019 года американский беспилотник в районе Ормузского пролива, бывший советник по безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео призвали Трампа принять ответные меры, санкционировав операцию против Сулеймани. Трамп, в свою очередь, заявил, что пойдет на этот шаг, только если из-за Ирана погибнет гражданин США. При этом Тегеран утверждал, что беспилотник был сбит после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.
Как сообщает телеканал, указ президента в июне сопровождался условием, что Трамп окончательно утвердит любую конкретную операцию против Сулеймани. Как передает источник канала, именно этот указ объясняет, почему военные предложили Трампу убийство генерала в ответ на нападение в Ираке, приведшее к гибели американского контрактника и ранениям четырех других американских военнослужащих.
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По информации NBC, это может поставить под сомнение предлоги, выдвигаемые администрацией Трампа для обоснования проведения операции, в частности, утверждения, что Сулеймани планировал нападения против американцев.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана – силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Смерть генерала Касема Сулеймани обострила кризис между США и Ираном. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
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