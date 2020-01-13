Итальянская компания опровергла задержание своего судна в Ливии

Как сообщил РИА Новости представитель судовладельца, грузовое судно в воскресенье покинуло порт Мисраты и сейчас находится в районе Бенгази в восточной части Ливии.

"Это судно перевозит подержанные автомобили и другие транспортные средства. После выгрузки в Ливии оно направится в восточную часть Средиземного моря", - заявил собеседник агентства. По его словам, судно действует в ливийских водах на обычной основе.

В воскресенье представитель командования морскими силами ЛНА заявил РИА Новости, что они задержали итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного правительству национального согласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна. По его словам, оно нарушило запрет на заход в порты Мисраты и Хомса, судно досмотрят в Бенгази на предмет перевозки оружия. Итальянские СМИ выяснили, что речь идет судне-автовозе Grande Baltimora крупной итальянской судоходной компании Grimaldi Lines.