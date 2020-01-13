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Итальянская компания опровергла задержание своего судна в Ливии
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РИА Новости

Итальянская компания опровергла задержание своего судна в Ливии

14:55 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПобережье Средиземного моря
Побережье Средиземного моря
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Побережье Средиземного моря. Архивное фото
РИМ, 13 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская судовладельческая компания Grimaldi Lines заявила, что военно-морские силы Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара не задерживали ее судно в территориальных водах Ливии.
Как сообщил РИА Новости представитель судовладельца, грузовое судно в воскресенье покинуло порт Мисраты и сейчас находится в районе Бенгази в восточной части Ливии.
"Это судно перевозит подержанные автомобили и другие транспортные средства. После выгрузки в Ливии оно направится в восточную часть Средиземного моря", - заявил собеседник агентства. По его словам, судно действует в ливийских водах на обычной основе.
В воскресенье представитель командования морскими силами ЛНА заявил РИА Новости, что они задержали итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного правительству национального согласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна. По его словам, оно нарушило запрет на заход в порты Мисраты и Хомса, судно досмотрят в Бенгази на предмет перевозки оружия. Итальянские СМИ выяснили, что речь идет судне-автовозе Grande Baltimora крупной итальянской судоходной компании Grimaldi Lines.
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Халифа ХафтарЛивияИталияВ мире
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