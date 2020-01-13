Путин поручил подготовить доклад по пенсионерам-опекунам

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проинформировать о мерах, принятых для гарантированного получения пенсионерами, которые осуществляют обязанности опекунов по договору о приемной семье на возмездной основе, страховой пенсии в полном объеме.

"Проинформировать о мерах, принятых в целях гарантированного получения пенсионерами, которые осуществляют обязанности опекунов (попечителей) по договору о приемной семье на возмездной основе, страховой пенсии в полном объеме с учетом всех индексаций и корректировок", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 февраля 2020 года.

Президент также поручил обеспечить реализацию проекта по развитию инфраструктуры велосипедного транспорта на территории Национального парка "Куршская коса", в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

"Представить предложения по подготовке и проведению в Российской Федерации международных соревнований по кибатлетике "Cybathlon-2024", - говорится в перечне поручений.

Срок выполнения - 1 марта 2020 года.