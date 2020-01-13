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Путин поручил подготовить доклад по пенсионерам-опекунам
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РИА Новости

Путин поручил подготовить доклад по пенсионерам-опекунам

14:54 13.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проинформировать о мерах, принятых для гарантированного получения пенсионерами, которые осуществляют обязанности опекунов по договору о приемной семье на возмездной основе, страховой пенсии в полном объеме.
"Проинформировать о мерах, принятых в целях гарантированного получения пенсионерами, которые осуществляют обязанности опекунов (попечителей) по договору о приемной семье на возмездной основе, страховой пенсии в полном объеме с учетом всех индексаций и корректировок", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года.
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Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 февраля 2020 года.
Президент также поручил обеспечить реализацию проекта по развитию инфраструктуры велосипедного транспорта на территории Национального парка "Куршская коса", в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
"Представить предложения по подготовке и проведению в Российской Федерации международных соревнований по кибатлетике "Cybathlon-2024", - говорится в перечне поручений.
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Срок выполнения - 1 марта 2020 года.
Также Путин поручил провести анализ мероприятий и обобщить опыт Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" по созданию условий для сопровождаемого проживания лиц с ментальной инвалидностью и в случае его положительной оценки представить предложения о распространении такого опыта и об источниках финансового обеспечения соответствующих мероприятий.
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Владимир ПутинКалининградская областьОбщество
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