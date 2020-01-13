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СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране

14:53 13.01.2020 (обновлено: 15:05 13.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране, идет сбор доказательств, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Ранее офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Позже офис принял решение изменить квалификацию и сообщил, что оно будет расследоваться по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
"Во исполнение поручения офиса генерального прокурора Украины СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Уголовное производство возбуждено по части 3 статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"), части 2 статьи 115 ("умышленное убийство") и статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.
В пресс-службе также отметили, что идет сбор доказательной базы.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныСлужба безопасности УкраиныBoeing 737УкраинаВ мире
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