СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране

Ранее офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Позже офис принял решение изменить квалификацию и сообщил, что оно будет расследоваться по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.