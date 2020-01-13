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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T14:51+0300
https://ria.ru/20200113/1563365905.html
Эксперты не увидели причин для масштабной войны между США и Ираном
https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/73/1559097387_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bdf225e3a81249c2baa868c474c2cb9.jpg
РИА Новости

Эксперты не увидели причин для масштабной войны между США и Ираном

14:51 13.01.2020
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский митинг в Тегеране
Антиамериканский митинг в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский митинг в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Большой войны между США и Ираном не будет, но напряженность будет нарастать, отметили эксперты в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".
Иран в субботу признал, что сбил украинский авиалайнер Boeing под Тегераном. Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что принял украинский самолет за вражеский, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес в ответ за гибель генерала КСИР Касема Сулеймани.
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"Большой войны между Ираном и США не предвидится. Даже самое острое противостояние между этими странами не привело бы к большой войне, поскольку здесь в случае большой войны будут затронуты соседние страны и прежде всего Израиль как стратегический союзник США", - считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
По его словам, возможные удары со стороны Ирана или его союзников представляли бы серьезную угрозу национальной безопасности Израиля, поэтому вряд ли США решились бы нанести массированный удар. "Военно-политическое давление США на Иран будет продолжаться и нарастать", - добавил эксперт.
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"Большой войны между США и Ираном не будет", - согласился старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. "Но я не думаю, что после "внешнего" примирения изменится внутреннее противостояние двух стран", - отметил эксперт. Он напомнил, что ответ США и непосредственно президента Дональда Трампа на "диетический" удар по американским базам был экономическим: он ввел дополнительные санкции в отношении некоторых отраслей иранской экономики.
При этом российско-иранские отношения эксперт охарактеризовал как "ситуационное партнерство". "Там, где это необходимо, мы сотрудничаем, где нет – у нас противоречий достаточно: и в Сирии, и в Каспийском море. Надо исходить из прагматичной политики, что и делает Кремль", - пояснил он.
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Тенденции говорят об ослаблении региональной роли США, полагает заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. "Защитить все свои военные базы в регионе США не могут, поэтому возникают следующие возможности: либо пытаться договариваться, либо сокращать военное присутствие. Я полагаю, что, скорее всего, США будут вынуждены пойти на сокращение военного присутствия", - сказал он.
Евсеев отметил, что сейчас у России появились дополнительные возможности на Ближнем Востоке. "Российская военная база в Хмеймиме (Сирия - Прим. ред.) надежно защищена и системами противовоздушной, и системами противоракетной обороны. Поэтому Россия, конечно, не будет менять США в регионе, но она может предложить свою повестку", - заключил эксперт.
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Конфликт США и ИранаКрушение украинского самолета в ИранеБорис ДолговВладимир СажинВладимир ЕвсеевИранСШАВ мире
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