Медведев призвал ускорить работу по отмене устаревших актов

"Как мы и договаривались, это сделано в начале года, чтобы не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных уже в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок", - пояснил Медведев.

"Их тоже много и нужно, конечно, действовать здесь быстрее, с учетом того, что времени на эту реформу контрольной деятельности остаётся всего лишь год - она должна быть завершена до 1 января 2021 года. Понятно, что такие вещи нельзя делать механически, я об этом неоднократно говорил. Более того, мы не просто отменяем старые требования, мы параллельно создаём современное регулирование; естественно, оно не должно быть совпадающим с тем, что отменяется, это должно быть именно современное регулирование", - подчеркнул глава правительства.