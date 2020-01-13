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Медведев призвал ускорить работу по отмене устаревших актов
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РИА Новости

Медведев призвал ускорить работу по отмене устаревших актов

14:51 13.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал быстрее проводить работу по отмене устаревших нормативных актов и требований, не допуская при этом механического подхода, реформа контрольно-надзорной деятельности в России должна завершиться до 1 января 2021 года.
На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина сообщил, что подписал постановление об отмене с 1 января порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет документ еще по 3,6 тысячи актов СССР.
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"Как мы и договаривались, это сделано в начале года, чтобы не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных уже в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок", - пояснил Медведев.
Он уточнил, что аналогичный блок ведомственных актов советского периода пока остаётся в работе.
"Их тоже много и нужно, конечно, действовать здесь быстрее, с учетом того, что времени на эту реформу контрольной деятельности остаётся всего лишь год - она должна быть завершена до 1 января 2021 года. Понятно, что такие вещи нельзя делать механически, я об этом неоднократно говорил. Более того, мы не просто отменяем старые требования, мы параллельно создаём современное регулирование; естественно, оно не должно быть совпадающим с тем, что отменяется, это должно быть именно современное регулирование", - подчеркнул глава правительства.
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Медведев призвал быстрее проводить работу по ликвидации устаревших требований, реформа контрольно-надзорной деятельности должна завершиться до 1 января 2021 года.
Как отметил глава правительства, работа по отмене актов должна проводиться очень тщательно, а взамен уходящим документам должно появиться новое регулирование.
"Нужно все равно эту работу провести максимально тщательно, так, чтобы потом через какое-то время, через полгода, через год или позже не вылез какой-нибудь документ, который будет действовать и который окажется формально не отменённым. Поэтому просил бы всех коллег, которые этим занимаются, ориентироваться на такую работу, а завершить ее нужно в установленные сроки"- подытожил премьер.
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