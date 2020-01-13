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"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе
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РИА Новости

"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе

14:50 13.01.2020 (обновлено: 16:23 13.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Таких теплых январей в Центральной России "не бывало еще никогда", отметили синоптики.
Как пишут "Метеовести", в минувшие выходные в европейской части страны прошли снегопады, температура ушла в устойчивый минус. При этом на этой неделе вновь ожидается потепление: например, в Москве температура поднимется до трех-четырех градусов выше нуля. По оценке метеорологов, к концу недели в столице растает весь выпавший накануне снег.
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Аномально теплую погоду специалисты объясняют пришедшим на Русскую равнину циклоном, несущим теплые атлантические воздушные массы.
"Сегодня граница оттепелей продвинется к линии Петрозаводск — Казань — Волгоград. А к концу рабочей недели она сместится на 1,5 тысячи километров к востоку, и слабоположительные температуры будут отмечаться даже на Урале и Западе Сибири", — отмечается в публикации.
Так, в настоящий момент средняя температура в Москве почти на десять градусов превышает норму.
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