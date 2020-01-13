"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе

Как пишут "Метеовести", в минувшие выходные в европейской части страны прошли снегопады, температура ушла в устойчивый минус. При этом на этой неделе вновь ожидается потепление: например, в Москве температура поднимется до трех-четырех градусов выше нуля. По оценке метеорологов, к концу недели в столице растает весь выпавший накануне снег.
Аномально теплую погоду специалисты объясняют пришедшим на Русскую равнину циклоном, несущим теплые атлантические воздушные массы.
"Сегодня граница оттепелей продвинется к линии Петрозаводск — Казань — Волгоград. А к концу рабочей недели она сместится на 1,5 тысячи километров к востоку, и слабоположительные температуры будут отмечаться даже на Урале и Западе Сибири", — отмечается в публикации.
Так, в настоящий момент средняя температура в Москве почти на десять градусов превышает норму.