"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе

"Сегодня граница оттепелей продвинется к линии Петрозаводск — Казань — Волгоград. А к концу рабочей недели она сместится на 1,5 тысячи километров к востоку, и слабоположительные температуры будут отмечаться даже на Урале и Западе Сибири", — отмечается в публикации.