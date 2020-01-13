Украинцев наградили за оборону Вильнюса от советских войск

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа наградил 11 граждан Украины, охранявших Верховный совет республики в 1991 году. Об этом сообщает "Корреспондент.net".
Церемония прошла в Президентском дворце в Вильнюсе. Украинцам вручили медали "Памяти 13 января", которыми награждают защитников "свободы и независимости Литвы в январе — сентябре 1991 года".
"Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике", — сказал Науседа.
Верховный совет Литвы объявил о независимости от СССР в марте 1990 года. В январе 1991 года в Вильнюсе начались столкновения между советскими войсками и сторонниками независимости, в которых погибли 15 человек и несколько сотен были ранены.
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