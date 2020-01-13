Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T16:24+0300
https://ria.ru/20200113/1563365760.html
Украинцев наградили за оборону Вильнюса от советских войск
https://cdn21.img.ria.ru/images/156337/03/1563370313_0:189:1783:1192_1036x0_80_0_0_551dc0360ae62ebb5a9a4f6a42efa3c2.jpg
РИА Новости

Украинцев наградили за оборону Вильнюса от советских войск

14:54 13.01.2020 (обновлено: 16:24 13.01.2020)
8038
© Фото : Prezidento komunikacijos grupėЦеремония награждения медалями "Памяти 13 января" в Президентском дворце в Вильнюсе
Церемония награждения медалями Памяти 13 января в Президентском дворце в Вильнюсе
© Фото : Prezidento komunikacijos grupė
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа наградил 11 граждан Украины, охранявших Верховный совет республики в 1991 году. Об этом сообщает "Корреспондент.net".
Церемония прошла в Президентском дворце в Вильнюсе. Украинцам вручили медали "Памяти 13 января", которыми награждают защитников "свободы и независимости Литвы в январе — сентябре 1991 года".

"Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике", — сказал Науседа.

Верховный совет Литвы объявил о независимости от СССР в марте 1990 года. В январе 1991 года в Вильнюсе начались столкновения между советскими войсками и сторонниками независимости, в которых погибли 15 человек и несколько сотен были ранены.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
28 июня 2019, 08:00
Как Литва "по-братски" вооружает Украину
171566079340
Обсудить 12
Гитанас НауседаЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну что Зе теперь твоя очередь награды выдавать "литовским защитникам" 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
13 января, 15:19
Спиральтист ...
3680001
...и ещё очень гордятся своей "энергетической независимостью от России". Надо укрепить :) их гордость...полным перекрытием "вентиля".
13 января, 15:23
АИАлександр Иванов
3621105
Рекомендуем
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Партия Порошенко призвала найти "российский след" в катастрофе в Иране
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Раковая клетка 3D
Онколог назвала симптомы рака поджелудочной железы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Эксперты предупредили о мошеннической рассылке в WhatsApp
Режиссер Борис Грачевский
Грачевский рассказал, почему Бромберг уехал в США
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
В Крыму назвали идею отметить годовщину сожжения Москвы шизофренией
Погода в Москве
"Такого не было никогда": синоптики рассказали о погоде в январе
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Двойная выгода: золото и нефть рекордно подорожали из-за Трампа
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
17:19Посольство Украины возмутилось, что Daily Mail назвало Крым российским
17:19Глава СЖР призвал сохранить основные положения закона о СМИ
17:18Пон Чжун Хо, Тарантино и Скорсезе номинировали на "Оскар" за режиссуру
17:15Маас призвал Иран "не играть с огнем" в Ираке
17:14Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров по Ливии в Москве
17:13Очевидец: извержение вулкана вызвало коллапс в аэропорту Манилы
17:12Глава РПЦ и Чайка помогли реабилитировать православную диссидентку
17:12На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром
17:10Мосгорсуд продлил арест адвокату Дагиру Хасавову
17:09Россия и Япония проведут антипиратские учения в Аденском заливе
17:05Российский фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар"
17:04Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"
17:04Стали известны претенденты на "Оскар" в номинации "лучший фильм"
17:00Ребенка из Омска, которого заставляли стоять на гречке, вернули матери
17:00Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
16:58Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января
16:55Хоакина Феникса номинировали на премию "Оскар" за фильм "Джокер"
16:55СБУ заподозрила чиновников из Днепра в присвоении миллиона долларов
16:54В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда
Лента новостейМолния