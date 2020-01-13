Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T14:49+0300
https://ria.ru/20200113/1563365724.html
Московский депутат прокомментировал дело о покушении на свою жену
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Московский депутат прокомментировал дело о покушении на свою жену

14:49 13.01.2020
5497
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Муниципальный депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили сообщил РИА Новости, что директор частной школы, задержанная вместе с двумя бывшими учениками, возможно, покушалась на его жену.
Как ранее сообщал СК, три человека были задержаны по делу о покушении на женщину в Москве 9 января. По данным следствия, одна из задержанных - директор частной школы 1984 года рождения. Следователи считают, что в конце 2019 года она задумала убить "супругу мужчины, с которым длительное время состояла в отношениях". Для реализации преступного плана подозреваемая привлекла двух бывших учеников своей школы.
Сотрудник СК РФ на месте покушения на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области
26 декабря 2019, 16:13
Воронежского чиновника попытались взорвать в машине
Хананашвили сообщил, что пострадавшая его жена, однако опроверг данные о любовной связи с подозреваемой.
"Мы знакомы с ней пять лет, у нас были хорошие, дружеские и деловые отношения. Но, как понимаю сейчас, у нее были достаточно серьезные чувства по отношению ко мне", - сказал собеседник.
Он также добавил, что первое покушение на его жену Светлану в октябре 2018 года могло быть совершено руками этой же команды.
Сегодня депутату сообщили, что состояние его супруги изменилось с крайне тяжелого на просто тяжелое.
"Она потеряла почти четыре литра крови, и все время на обезболивающих", – заключил Хананашвили.
Ранее, 9 января, в МВД сообщили о нападении на женщину. Имен в ведомстве называть не стали. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже стало известно, что уже задержаны двое подозреваемых. Факт нападения РИА новости подтвердил сам Хананашвили. Позже следствие установило, что 9 января подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что потерпевшая идет домой. Подкараулив женщину, тот нанес ей не менее шести ударов ножом, она потеряла сознание, но выжила благодаря вовремя оказанной помощи.
Полицейский
10 января, 14:53
Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом
010122
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Школьные рюкзаки
В России изменят систему оплаты труда учителей
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
Лента новостейМолния