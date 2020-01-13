Московский депутат прокомментировал дело о покушении на свою жену

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Муниципальный депутат по Академическому району Муниципальный депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили сообщил РИА Новости, что директор частной школы, задержанная вместе с двумя бывшими учениками, возможно, покушалась на его жену.

Как ранее сообщал СК , три человека были задержаны по делу о покушении на женщину в Москве 9 января. По данным следствия, одна из задержанных - директор частной школы 1984 года рождения. Следователи считают, что в конце 2019 года она задумала убить "супругу мужчины, с которым длительное время состояла в отношениях". Для реализации преступного плана подозреваемая привлекла двух бывших учеников своей школы.

Хананашвили сообщил, что пострадавшая его жена, однако опроверг данные о любовной связи с подозреваемой.

"Мы знакомы с ней пять лет, у нас были хорошие, дружеские и деловые отношения. Но, как понимаю сейчас, у нее были достаточно серьезные чувства по отношению ко мне", - сказал собеседник.

Он также добавил, что первое покушение на его жену Светлану в октябре 2018 года могло быть совершено руками этой же команды.

Сегодня депутату сообщили, что состояние его супруги изменилось с крайне тяжелого на просто тяжелое.

"Она потеряла почти четыре литра крови, и все время на обезболивающих", – заключил Хананашвили.