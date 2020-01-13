Московский депутат прокомментировал дело о покушении на свою жену

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Муниципальный депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили сообщил РИА Новости, что директор частной школы, задержанная вместе с двумя бывшими учениками, возможно, покушалась на его жену.
Как ранее сообщал СК, три человека были задержаны по делу о покушении на женщину в Москве 9 января. По данным следствия, одна из задержанных - директор частной школы 1984 года рождения. Следователи считают, что в конце 2019 года она задумала убить "супругу мужчины, с которым длительное время состояла в отношениях". Для реализации преступного плана подозреваемая привлекла двух бывших учеников своей школы.
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Хананашвили сообщил, что пострадавшая его жена, однако опроверг данные о любовной связи с подозреваемой.
"Мы знакомы с ней пять лет, у нас были хорошие, дружеские и деловые отношения. Но, как понимаю сейчас, у нее были достаточно серьезные чувства по отношению ко мне", - сказал собеседник.
Он также добавил, что первое покушение на его жену Светлану в октябре 2018 года могло быть совершено руками этой же команды.
Сегодня депутату сообщили, что состояние его супруги изменилось с крайне тяжелого на просто тяжелое.
"Она потеряла почти четыре литра крови, и все время на обезболивающих", – заключил Хананашвили.
Ранее, 9 января, в МВД сообщили о нападении на женщину. Имен в ведомстве называть не стали. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже стало известно, что уже задержаны двое подозреваемых. Факт нападения РИА новости подтвердил сам Хананашвили. Позже следствие установило, что 9 января подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что потерпевшая идет домой. Подкараулив женщину, тот нанес ей не менее шести ударов ножом, она потеряла сознание, но выжила благодаря вовремя оказанной помощи.
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