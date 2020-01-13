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Религия и мировоззрение
2020-01-13T14:53+0300
https://ria.ru/20200113/1563365567.html
В Черногории журналистов задержали за "распространение паники"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156304/36/1563043617_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_411b06d39765d2a8fc7c7548d2dff50d.jpg
РИА Новости

В Черногории журналистов задержали за "распространение паники"

14:46 13.01.2020 (обновлено: 14:53 13.01.2020)
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© REUTERS / Stevo VasiljevicДуховенство и верующие сербской православной церкви в Подгорице перед рассмотрением закона о вероисповедании в парламенте
Духовенство и верующие сербской православной церкви в Подгорице перед рассмотрением закона о вероисповедании в парламенте
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
БЕЛГРАД, 13 янв - РИА Новости. Редакторов новостных порталов ИН4С и Borba задержали в Черногории по обвинению в распространении паники, передает портал ИН4С.
Накануне новостные порталы опубликовали текст под названием "Взрыв на (правительственной) вилле Горица?" Вслед за ними сообщение распространили другие СМИ региона. Управление полиции Черногории опровергло информацию, сообщив, что взрыва не было, но "произошла поломка в коммунальных сетях".
"В 9.00 (11.00 мск) начался опрос в прокуратуре главного редактора нашего портала Гойко Раичевича. Ему ночью определена мера задержания, как и редактору портала Borba Дражену Живковичу, которого также ожидает дача показаний в прокуратуре", - сообщил портал ИН4С.
В поддержку журналистов выступили лидеры оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории.
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30 декабря 2019, 10:08Религия и мировоззрение
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
"Задержаны сербы, редакторы единственных свободных СМИ в Черногории, без всякой причины, в том время, как днями слушаем ложь на национальном телевидении, которой пытаются уменьшить сопротивление Сербской православной церкви (СПЦ) и народа спорному закону о церквях", - сообщил ДФ.
Накануне до 30 тысяч человек приняли участие в очередном молебне в Подгорице в поддержку СПЦ, а тысячи человек собрались на крестные ходы и молитвенное стояние в других городах страны.
Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович затем подписал спорный закон. Акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногорияПодгорица (город)религия
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