В Черногории журналистов задержали за "распространение паники"

Духовенство и верующие сербской православной церкви в Подгорице перед рассмотрением закона о вероисповедании в парламенте

БЕЛГРАД, 13 янв - РИА Новости. Редакторов новостных порталов ИН4С и Borba задержали в Редакторов новостных порталов ИН4С и Borba задержали в Черногории по обвинению в распространении паники, передает портал ИН4С

Накануне новостные порталы опубликовали текст под названием "Взрыв на (правительственной) вилле Горица?" Вслед за ними сообщение распространили другие СМИ региона. Управление полиции Черногории опровергло информацию, сообщив, что взрыва не было, но "произошла поломка в коммунальных сетях".

"В 9.00 (11.00 мск) начался опрос в прокуратуре главного редактора нашего портала Гойко Раичевича. Ему ночью определена мера задержания, как и редактору портала Borba Дражену Живковичу, которого также ожидает дача показаний в прокуратуре", - сообщил портал ИН4С.

В поддержку журналистов выступили лидеры оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории.

"Задержаны сербы, редакторы единственных свободных СМИ в Черногории, без всякой причины, в том время, как днями слушаем ложь на национальном телевидении, которой пытаются уменьшить сопротивление Сербской православной церкви (СПЦ) и народа спорному закону о церквях", - сообщил ДФ.

Накануне до 30 тысяч человек приняли участие в очередном молебне в Подгорице в поддержку СПЦ, а тысячи человек собрались на крестные ходы и молитвенное стояние в других городах страны.