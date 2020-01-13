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Эксперты предупредили о мошеннической рассылке в WhatsApp
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РИА Новости

Эксперты предупредили о мошеннической рассылке в WhatsApp

15:06 13.01.2020 (обновлено: 16:31 13.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas, направленную на получение персональных данных пользователей, говорится в сообщении ESET.
Мошенники распространяли при помощи мессенджера сообщения о том, что компания Adidas якобы празднует юбилей и дарит футболки и обувь.
"Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!" — говорилось в сообщении. Для получения подарков пользователей призывали перейти по ссылке.
"На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга. Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведет на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas", — указывают эксперты.
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По их информации, переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. После его прохождения появляется уведомление об обработке ответов. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам — так фишинговая кампания продолжает разрастаться.
"ESET рекомендует с осторожностью относиться к любым сообщениям о скидках, распродажах, акциях и так далее, поскольку с их помощью мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей. Защитить свои данные и финансы от мошенников можно с помощью комплексных антивирусных решений с функцией защиты онлайн-платежей и модулем "Антифишинг", — отмечают эксперты.
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WhatsApp Inc.Adidas AGТехнологииОбщество
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