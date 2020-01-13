Эксперты предупредили о мошеннической рассылке в WhatsApp

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты антивирусной компании Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas , направленную на получение персональных данных пользователей, говорится в сообщении ESET.

Мошенники распространяли при помощи мессенджера сообщения о том, что компания Adidas якобы празднует юбилей и дарит футболки и обувь.

"Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!" — говорилось в сообщении. Для получения подарков пользователей призывали перейти по ссылке.

"На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга. Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведет на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas", — указывают эксперты.

По их информации, переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. После его прохождения появляется уведомление об обработке ответов. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам — так фишинговая кампания продолжает разрастаться.