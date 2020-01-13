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В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела
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РИА Новости

В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела

14:36 13.01.2020
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела, а величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году вырос на 850 рублей и составил 12130 рублей в месяц.
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"Методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного человека, которая действует в России с 2013 года, не отвечает современным реалиям, и, в частности, росту тарифов и стоимости услуг", - следует из комментария Соколова, опубликованного на сайте ФНПР.
Он отметил, что, по мнению ФНПР, нужно разработать систему потребительских бюджетов и перейти к определению величины МПБ, который позволит обеспечить работника не только материальными благами, но и возможностью отдыхать.
"Величина минимального потребительского бюджета в перспективе должна стать базой для определения МРОТ, а величина прожиточного минимума – для социальных пособий. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять не менее 40 тысяч рублей на 1 января 2020 года", - добавил Соколов.
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Федерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
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