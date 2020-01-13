В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела, а величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей, считает секретарь Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела, а величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году вырос на 850 рублей и составил 12130 рублей в месяц.

"Методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного человека, которая действует в России с 2013 года, не отвечает современным реалиям, и, в частности, росту тарифов и стоимости услуг", - следует из комментария Соколова, опубликованного на сайте ФНПР.

Он отметил, что, по мнению ФНПР, нужно разработать систему потребительских бюджетов и перейти к определению величины МПБ, который позволит обеспечить работника не только материальными благами, но и возможностью отдыхать.