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Путин поручил проработать вопрос создания центра "Балтийская долина"
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РИА Новости

Путин поручил проработать вопрос создания центра "Балтийская долина"

14:32 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям проработать вопрос создания Инновационного технологического центра "Балтийская долина" в Калининградской области, в том числе определить источники финансирования этого проекта, соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
В октябре 2019 года Путин провел встречу с представителями общественности Калининградской области. Тогда один из выступающих отметил, что до 50% молодых специалистов - врачей и исследователей - уезжают работать в другие города. При этом отмечалось, что технологический центр "Балтийская долина" позволит создать 650 рабочих мест. Стоимость проекта центра - 11,8 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда - частные инвестиции, выполнен проект будет в 2024 году. Президент поддержал идею строительства центра.
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"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области... представить предложения, касающиеся создания в Калининградской области инновационного научно-технологического центра "Балтийская Долина – Хьюмантек", а также источников финансирования его строительства и функционирования, включая средства федерального бюджета", - говорится в поручении главы государства.
Кроме того, президент поручил правительству РФ совместно с правительством Калининградской области обеспечить начиная с 2020 года увеличение финансирования госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в части организации экскурсионно-образовательных поездок для местных детей и молодежи в другие регионы.
Доклад о выполнении поручений президента необходимо предоставить до 1 июня. Ответственными назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
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Владимир ПутинКалининградская областьОбщество
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