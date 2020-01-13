Путин поручил проработать вопрос создания центра "Балтийская долина"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям проработать вопрос создания Инновационного технологического центра "Балтийская долина" в Калининградской области , в том числе определить источники финансирования этого проекта, соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

В октябре 2019 года Путин провел встречу с представителями общественности Калининградской области. Тогда один из выступающих отметил, что до 50% молодых специалистов - врачей и исследователей - уезжают работать в другие города. При этом отмечалось, что технологический центр "Балтийская долина" позволит создать 650 рабочих мест. Стоимость проекта центра - 11,8 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда - частные инвестиции, выполнен проект будет в 2024 году. Президент поддержал идею строительства центра.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области... представить предложения, касающиеся создания в Калининградской области инновационного научно-технологического центра "Балтийская Долина – Хьюмантек", а также источников финансирования его строительства и функционирования, включая средства федерального бюджета", - говорится в поручении главы государства.

Кроме того, президент поручил правительству РФ совместно с правительством Калининградской области обеспечить начиная с 2020 года увеличение финансирования госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в части организации экскурсионно-образовательных поездок для местных детей и молодежи в другие регионы.