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Путин поручил гармонизировать законы по ввозу лекарств с ЕАЭС
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РИА Новости

Путин поручил гармонизировать законы по ввозу лекарств с ЕАЭС

14:32 13.01.2020 (обновлено: 14:59 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта разработать и внести в Госдуму проект закона по гармонизации законодательства РФ и ЕАЭС в части ввоза без госрегистрации медицинских изделий, необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.
Поручения даны по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, которая прошла 31 октября прошлого года.
"Правительству РФ ... обеспечить разработку и внесение в Государственную думу проекта федерального закона, предусматривающего гармонизацию законодательства РФ с актами Евразийского экономического союза в части, касающейся ввоза в РФ без государственной регистрации медицинских изделий, необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, проведения исследований или испытаний, в том числе в научных целях", - говорится на сайте Кремля.
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Евразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоГосдума РФВладимир ПутинРоссияСветлогорскОбщество
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