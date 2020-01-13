Путин поручил гармонизировать законы по ввозу лекарств с ЕАЭС

"Правительству РФ ... обеспечить разработку и внесение в Государственную думу проекта федерального закона, предусматривающего гармонизацию законодательства РФ с актами Евразийского экономического союза в части, касающейся ввоза в РФ без государственной регистрации медицинских изделий, необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, проведения исследований или испытаний, в том числе в научных целях", - говорится на сайте Кремля.