Путин поручил гармонизировать законы по ввозу лекарств с ЕАЭС

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта разработать и внести в Госдуму проект закона по гармонизации законодательства РФ и ЕАЭС в части ввоза без госрегистрации медицинских изделий, необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.
Поручения даны по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, которая прошла 31 октября прошлого года.
"Правительству РФ ... обеспечить разработку и внесение в Государственную думу проекта федерального закона, предусматривающего гармонизацию законодательства РФ с актами Евразийского экономического союза в части, касающейся ввоза в РФ без государственной регистрации медицинских изделий, необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, проведения исследований или испытаний, в том числе в научных целях", - говорится на сайте Кремля.