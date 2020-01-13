Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств.

Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов. Отмечается, что фиксировать такие случаи должна специальная комиссия.

О том, что избыточные требования в этой сфере "напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать", Путин заявил на совещании в Калининградской области 31 октября.

Ранее учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер на встрече с президентом заявила, что необходимо декриминализировать статью о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, так как врачи боятся выписывать обезболивающие препараты.