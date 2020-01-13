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Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
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РИА Новости

Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

14:30 13.01.2020 (обновлено: 16:05 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств.
Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов. Отмечается, что фиксировать такие случаи должна специальная комиссия.
О том, что избыточные требования в этой сфере "напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать", Путин заявил на совещании в Калининградской области 31 октября.
Ранее учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер на встрече с президентом заявила, что необходимо декриминализировать статью о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, так как врачи боятся выписывать обезболивающие препараты.
По ее словам, зачастую поводом для возбуждения дела становится случайность: ошибка в процедуре или закатившаяся под шкаф ампула.
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