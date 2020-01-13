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Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших актов РСФСР
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РИА Новости

Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших актов РСФСР

14:27 13.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина об отмене с 1 января порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет документ еще по 3,6 тысячи актов СССР.
"Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января текущего года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, и в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3,6 тысячи актам СССР - также, естественно, правительственного уровня", - сообщил Медведев.
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Минюст в конце 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", представил к отмене более 3,7 тысячи актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР.
Проект постановления о признании утратившими силу актов РФ и РСФСР 27 ноября 2019 года был внесен в кабмин. Проект о признании не действующими на территории РФ актов СССР был размещен для общественного обсуждения.
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РСФСРДмитрий МедведевРоссияОбщество
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