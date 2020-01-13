Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших актов РСФСР

"Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января текущего года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, и в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3,6 тысячи актам СССР - также, естественно, правительственного уровня", - сообщил Медведев.