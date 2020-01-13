Участником потасовки с сыном Жванецкого оказался студент из Казахстана

НУР-СУЛТАН, 13 янв – РИА Новости. Арестованный участник потасовки с сыном писателя-сатирика Михаила Жванецкого является гражданином Казахстана, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
Ранее Никулинский суд Москвы арестовал мужчину, которого задержали правоохранители по подозрению в ограблении друга сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого после потасовки у ресторана в Москве. В полицию обратились двое 24-летних жителей столицы. По их словам, при выходе из ресторана, расположенного на Минской улице, у них возникла конфликтная ситуация с неизвестными мужчинами. Один из злоумышленников нанес им несколько ударов по лицу и телу, после чего отобрал имеющиеся наличные денежные средства и скрылся.
9 января, 02:17КультураПоявилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
"Наши консульские сотрудники проверили данную информацию, связались с полицией Москвы и выяснилось, что по подозрению в избиении одного из граждан России был задержан казахстанский студент. Он обучается в МГИМО", - сообщил Смадияров на брифинге.
Он отметил, что сейчас проводятся следственные мероприятия.