Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. В Берлине приветствуют соглашение о прекращении огня в В Берлине приветствуют соглашение о прекращении огня в Ливии , которое будет подписано в Москве, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

"Правительство ФРГ приветствует это вступающее в силу соглашение о прекращении огня, которое связано с усилиями российского и турецкого президентов. Если это подтвердится, это станет базисом, на основании которого будет возможна конференция (в Берлине по Ливии)", - сказал Зайберт.

Он добавил, что официальная дата будет объявлена позже.

Ранее в январе руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии с 00:00 12 января 2020 года.