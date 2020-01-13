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Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии
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РИА Новости

Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии

14:20 13.01.2020 (обновлено: 16:29 13.01.2020)
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. В Берлине приветствуют соглашение о прекращении огня в Ливии, которое будет подписано в Москве, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Правительство ФРГ приветствует это вступающее в силу соглашение о прекращении огня, которое связано с усилиями российского и турецкого президентов. Если это подтвердится, это станет базисом, на основании которого будет возможна конференция (в Берлине по Ливии)", - сказал Зайберт.
Он добавил, что официальная дата будет объявлена позже.
Ранее в январе руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии с 00:00 12 января 2020 года.
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СМИ узнали детали готовящегося соглашения о прекращении огня в Ливии
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители ливийских сторон прибыли в Москву и вскоре подключатся к российско-турецким переговорам. В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции в Доме приемов МИД утром стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию.
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Штеффен ЗайбертПравительство ГерманииМоскваЛивияВ мире
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