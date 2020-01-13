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РИА Наука
2020-01-13T15:56+0300
https://ria.ru/20200113/1563364326.html
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
https://cdn23.img.ria.ru/images/150960/84/1509608463_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_56805db62208109ac662b42f009a1203.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений

14:15 13.01.2020 (обновлено: 15:56 13.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники фитнес-тренировки
Участники фитнес-тренировки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые обнаружили белок, от которого зависит выносливость организма и эффективность физических упражнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Американские ученые, проводя эксперименты на мухах-дрозофилах и мышах, обнаружили, что экспрессия белков семейства сестринов вызывает тот же эффект, что и физические упражнения.
Известно, что сестрин накапливается в мышцах после тренировок. В то же время любые длительные физические нагрузки повышают выносливость мышц и организма в целом, улучшают чувствительность к инсулину, благотворно влияют на все метаболические процессы.
Исследователи выяснили, что активация сестрина имитирует как молекулярные, так и физиологические последствия упражнений. То есть этот белок является тем самым медиатором, от которого зависит эффект тренировок.
В течение трех недель авторы наблюдали за мухами, которые по своеобразной беговой дорожке пытались выбраться из пробирки, и сравнивали результаты обычных мух и насекомых с выключенным геном сестрина.
"Мухи обычно бегают от четырех до шести часов, и физические способности нормальных мух за этот период улучшались, — приводятся в пресс-релизе Мичиганского университета слова руководителя исследования Джуна Хи Ли (Jun Hee Lee). — Мухам без сестрина упражнения не помогали".
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Насекомые с выключенным сестрином не только обладали худшей выносливостью, у них снижалась аэробная функция дыхания и отсутствовал эффект сжигания жиров, связанный с физическими занятиями.
"Мы предполагаем, что сестрин координирует эти биологические действия, включая или отключая различные метаболические пути, необходимые для достижения эффекта упражнений", — говорит ученый.
Когда ученые создали сверхэкспрессию сестрина, увеличив его уровень в мышцах, даже без тренировок мышцы нормальных мух выглядели лучше, чем у тех же мух после физических упражнений.
Полученные результаты открывают путь для дальнейших исследований, которые могут иметь реальный практический эффект. По мнению авторов, сестрин способен предотвращать атрофию мышц при длительной иммобилизации, а также бороться со старческим истощением.
"Это очень важно для будущих исследований и будет способствовать лечению людей, которые не могут заниматься спортом", — говорит первый автор исследования Мёнджин Ким (Myungjin Kim), доцент кафедры молекулярной и интегративной физиологии Мичиганского университета.
При этом ученые замечают, что до создания препарата или пищевой добавки, содержащей сестрин, еще очень далеко.
"Сестрины — это сложные вещества. Сейчас мы пытаемся найти небольшие молекулы, которые будут работать как модуляторы этого белка", — отмечает Ли.
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