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В Калининградской области перевернулся автобус с 13 пассажирами
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РИА Новости

В Калининградской области перевернулся автобус с 13 пассажирами

14:12 13.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНанесение предупреждающих надписей для пешеходов
Нанесение предупреждающих надписей для пешеходов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Автобус, в котором кроме водителя находились 13 пассажиров, перевернулся, данных о пострадавших в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
"В 9.40 (10.40 мск) автобус, двигаясь по маршруту Озерск-Гусев 55-летний водитель на 135-м километре на прямом участке дороги не справился с управлением, совершил съезд в придорожный кювет, после чего автобус опрокинулся. В автобусе было 13 пассажиров, от медицинской помощи все отказались. То есть на настоящее время данных о пострадавших нет", - сообщили в госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что на место выехали сотрудники ГИБДД, проводится проверка по факту аварии.
Полицейский
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ГИБДД МВД РФКалининградская областьПроисшествия
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