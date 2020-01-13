В Калининградской области перевернулся автобус с 13 пассажирами

"В 9.40 (10.40 мск) автобус, двигаясь по маршруту Озерск-Гусев 55-летний водитель на 135-м километре на прямом участке дороги не справился с управлением, совершил съезд в придорожный кювет, после чего автобус опрокинулся. В автобусе было 13 пассажиров, от медицинской помощи все отказались. То есть на настоящее время данных о пострадавших нет", - сообщили в госавтоинспекции.