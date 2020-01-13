На Кубани мужчина признался в убийстве умершей от перепоя женщины

Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, с допроса мужчины, который признался, что в посёлке Рисовом Славянского района задушил знакомую, но не помнит за что, а когда утром пришел в себя, вынес труп из дома, бросил в канаву и уехал. На другом видео местные жители собрались на сход, выражая недовольство работой следователей, которые, по их словам, отпустили мужчину.