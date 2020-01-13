На Кубани мужчина признался в убийстве умершей от перепоя женщины

КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Правоохранители на Кубани выясняют, почему мужчина признался в убийстве женщины, умершей от длительного употребления алкоголя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, с допроса мужчины, который признался, что в посёлке Рисовом Славянского района задушил знакомую, но не помнит за что, а когда утром пришел в себя, вынес труп из дома, бросил в канаву и уехал. На другом видео местные жители собрались на сход, выражая недовольство работой следователей, которые, по их словам, отпустили мужчину.
"Заключение эксперта есть. Алкогольная кардиомиопатия. То есть, человек пил-пил, и сердце встало. Такие случаи смерти в отношении алкоголиков – это 90%", - рассказал собеседник агентства о причине смерти женщины.
По его словам, заключение эксперта не соответствует рассказу мужчины. "Проводится проверка, по предварительным данным, оснований для возбуждений в отношении него пока нет… Сказать, что на него оказывалось давление… Пока рано о чём-то говорить, надо дождаться результатов", - добавил он.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий СУСК РФ по Краснодарскому краю.