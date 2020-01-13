Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T13:53+0300
https://ria.ru/20200113/1563363662.html
Путин поручил сделать перелеты для Калининградской области доступнее
https://cdn21.img.ria.ru/images/151992/24/1519922433_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0df711f48efbdc8003a4e12df3f53d27.jpg
РИА Новости

Путин поручил сделать перелеты для Калининградской области доступнее

13:53 13.01.2020
2244
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Храброво" в Калининграде
Международный аэропорт Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля принять дополнительные меры господдержки, направленные на обеспечение доступности внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области.
"Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне, направленные на обеспечение доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2020 года.
Здание аэропорта Жуковский
13 сентября 2019, 18:46
"Сложные переговоры". Россия и Чехия сняли все ограничения на перелеты
2441000
Обсудить 0
Правительство РФВладимир ПутинКалининградская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать вопрос создания центра "Балтийская долина"
Нанесение предупреждающих надписей для пешеходов
В Калининградской области перевернулся автобус с 13 пассажирами
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Российские рубли
В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
Медведев поручил выделить средства на закупку лекарств для детей
Борис Ротенберг
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Певица Надежда Кадышева
Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Полицейский
В Уфе ищут укравших ящик с пожертвованиями для больных детей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил Минздраву представить предложения по паллиативной помощи
Духовенство Белгородской митрополии во время богослужения
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Порт в Севастополе
Посольство Украины возмутилось, что Daily Mail назвало Крым российским
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
Лента новостейМолния