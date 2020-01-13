Путин поручил сделать перелеты для Калининградской области доступнее

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля принять дополнительные меры господдержки, направленные на обеспечение доступности внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области.
"Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне, направленные на обеспечение доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2020 года.
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