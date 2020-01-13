В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах

БРЯНСК, 13 янв — РИА Новости. Белгородская митрополия пригрозила журналисту отлучением от церкви за так называемое выведывание информации о внутрицерковных поборах.

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.

Как пояснил РИА Новости сам Корнев, на почту издания "Белгород № 1" 6 января пришло анонимное письмо о съезде Белгородской митрополии в декабре прошлого года. В нем сообщалось, что после официальной части съезда владыка стал "воспитывать" священников за то, что они в Сети обсуждали практику "взимания митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов".

"Речь шла не о прихожанах, а именно о внутрицерковных поборах. Этот вопрос я задавал владыке и ранее", — сказал журналист.

Он попытался и в этот раз получить разъяснения у представителей духовенства, однако звонки и сообщения остались без ответа. После чего на сайте Белгородской митрополии появился материал с названием " Духовное предостережение ". В нем сообщается, что журналист Корнев замечен в сборе информации, которая может быть использована для дискредитации духовенства митрополии.

"Напоминаем, что церковь отделена от государства и действует сообразно своему каноническому устроению, исходя из которого действия данного блогера могут попасть под прещения (дисциплинарные наказания. — Прим. ред.) вплоть до отлучения от Церкви", — говорится в официальном сообщении митрополии.