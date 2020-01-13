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Религия и мировоззрение
2020-01-13T19:42+0300
https://ria.ru/20200113/1563363634.html
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
https://cdn25.img.ria.ru/images/156336/31/1563363133_0:105:1000:668_1036x0_80_0_0_86829da6008d0c5d810d67dbe51d2ad0.jpg
РИА Новости

В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах

13:53 13.01.2020 (обновлено: 19:42 13.01.2020)
20687
© Фото : пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии / А. КлюйкоДуховенство Белгородской митрополии во время богослужения
Духовенство Белгородской митрополии во время богослужения
© Фото : пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии / А. Клюйко
Духовенство Белгородской митрополии во время богослужения. Архивное фото
БРЯНСК, 13 янв — РИА Новости. Белгородская митрополия пригрозила журналисту отлучением от церкви за так называемое выведывание информации о внутрицерковных поборах.
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
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Как пояснил РИА Новости сам Корнев, на почту издания "Белгород № 1" 6 января пришло анонимное письмо о съезде Белгородской митрополии в декабре прошлого года. В нем сообщалось, что после официальной части съезда владыка стал "воспитывать" священников за то, что они в Сети обсуждали практику "взимания митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов".

"Речь шла не о прихожанах, а именно о внутрицерковных поборах. Этот вопрос я задавал владыке и ранее", — сказал журналист.

Он попытался и в этот раз получить разъяснения у представителей духовенства, однако звонки и сообщения остались без ответа. После чего на сайте Белгородской митрополии появился материал с названием "Духовное предостережение". В нем сообщается, что журналист Корнев замечен в сборе информации, которая может быть использована для дискредитации духовенства митрополии.
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"Напоминаем, что церковь отделена от государства и действует сообразно своему каноническому устроению, исходя из которого действия данного блогера могут попасть под прещения (дисциплинарные наказания. — Прим. ред.) вплоть до отлучения от Церкви", — говорится в официальном сообщении митрополии.

При этом Корнев отметил, что после этого заявления два священника в частной беседе высказали ему слова поддержки.
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Популярные комментарии
Тогда пусть у государства денег не клянчиют на восстановление, а у Верховного Владыки отнять охрану и правительственные привилегии включая самолёт!
13 января, 14:55
Artur Tsarev
5820006
Ой, как всё запущено! А если блогер Корнев не значиться в списках православных, а, например, он атеист и ему это отлучение, как "мёртвому припарка". И вообще в корпорации РПЦ прогнило всё и там, понимаешь, коррупция - как финансовая, так и духовная.
13 января, 15:29
ПКПавел Корнеев
5230107
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