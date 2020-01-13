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Туризм
2020-01-13T13:52+0300
https://ria.ru/20200113/1563363557.html
В Крыму рассказали о росте турпотока в новогодние праздники
https://cdn23.img.ria.ru/images/154914/96/1549149644_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3adcd201928c2d7330ce3769dc9f2b4e.jpg
РИА Новости

В Крыму рассказали о росте турпотока в новогодние праздники

13:52 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе
Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Более 209 тысяч туристов отдохнули в Крыму на новогодние праздники, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"В период новогодних праздников с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тысячи туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 годов", - говорится в сообщении.
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В частности, 63% туристов прибыли через Крымский мост автотранспортом, 7% - по железной дороге, 26% – самолетами, 5% – через границу с Украиной. При этом, на южном берегу Крыма отдохнуло 73% от общего числа туристов, на западном – 12%, на восточном– 9%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) –6%.
"Средний чек отдыха в Республике Крым в период новогодних праздников с перелетом и проживанием составил в среднем 40–45 тысяч рублей на двух человек", - подчеркнули в министерстве.
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По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, Крым сохранил лидирующие позиции самого востребованного направления отдыха и оздоровления россиян.
"Новый 2020 год для Крыма ознаменовался запуском железнодорожного сообщения, что стало ярким и долгожданным событием как для самих крымчан, так и для всех россиян. Более 11 тысяч пассажиров перевезли поезда за новогодние и рождественские каникулы. Аэропорт "Симферополь" сохранил свой пассажиропоток на уровне прошлого года, обслужив более 100 тысяч пассажиров", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Движение поездов по железнодорожной части моста в Крым из Краснодарского края было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года. Мост в Крым - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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ТуризмКрымский мостКрымОбщество
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