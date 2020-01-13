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Эксперты оценили возможности России содействовать политдиалогу в Ливии
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РИА Новости

Эксперты оценили возможности России содействовать политдиалогу в Ливии

13:51 13.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. У России есть возможности продвигать процесс политического урегулирования в Ливии, отметили эксперты в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".
Ранее в понедельник в Москве начались российско-турецкие переговоры в формате "2+2" (главы МИД и МО стран), посвящённые ливийскому урегулированию. Позже к ним присоединятся представители Ливии, которые уже прибыли в особняк МИД России.
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"Россия могла бы играть более важную роль в Ливии. Здесь, как наш президент подтвердил, имеются частные военные компании, но это не государственные, поэтому Россия имеет дипломатические и политические возможности продвигать процесс политического урегулирования между противоборствующими сторонами", - отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
"Россия – это не страна, которая однозначно поддерживает маршала (Халифу) Хафтара, и не страна, которая наравне с Турцией готова поддерживать только Правительство национального согласия. Россия – единственный на сегодняшний день актор в ливийском кризисе, который занимает равноудаленную позицию. С Россией готовы говорить все, и Россия готова говорить со всеми. В итоге если и мы и можем говорить о каком-то разрешении ливийского кризиса, хотя это сомнительно, это кризис долгосрочный, то без России сделать это в существующих реалиях невозможно", - полагает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.
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По его словам, мирные инициативы по ливийскому кризису в понимании России исходят из того, что "это кризис долгосрочный, последствия которого не могут быть разрешены в краткосрочной перспективе, а политический консенсус желателен, но труднодостижим".
Необходимо учитывать, что ливийский конфликт – это "не конфликт двух сторон", подчеркнул эксперт.
"Это конфликт десятков сторон, и Россия готова к разговору со всеми", - сказал он.
"Мирный долгосрочный консенсус между Хафтаром и (главой ПНС Файезом) Сарраджем невозможен по определению. Какая цель сегодня ставится Россией и Турцией? Остановить кровопролитие, ввести прекращение огня, добиться его выполнения и только потом начинать искать пути мирного урегулирования", - заключил эксперт.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
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Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМИД РФЕвросоюзВладимир ПутинМуаммар КаддафиЛивияИталияВ мире
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