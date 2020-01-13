Омский травматолог, отказавшийся принимать пациентов, уволился

Ранее местные СМИ сообщили, что утром в субботу дежурный травматолог Евгений Батушенко пришел на работу и заявил, что больше не будет принимать пациентов. Корреспонденту, находившемуся в отделении, 71-летний мужчина на видео рассказал, что устал от работы, в которой его не устраивает низкая зарплата, "приписки" пациентов для страховых компаний. Также он признался, что выпил спиртного, и заявил, что с сегодняшнего дня решил "уволиться из этой медицины".