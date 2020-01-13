Омский травматолог, отказавшийся принимать пациентов, уволился

НОВОСИБИРСК, 13 янв - РИА Новости. Пожилого травматолога в Омске, который отказался оказывать помощь пациентам, заявив о низкой зарплате, "приписках" пациентов и признался, что употребил алкоголь, уволили по собственному желанию, сообщил журналистам в понедельник представитель облминздрава.
Ранее местные СМИ сообщили, что утром в субботу дежурный травматолог Евгений Батушенко пришел на работу и заявил, что больше не будет принимать пациентов. Корреспонденту, находившемуся в отделении, 71-летний мужчина на видео рассказал, что устал от работы, в которой его не устраивает низкая зарплата, "приписки" пациентов для страховых компаний. Также он признался, что выпил спиртного, и заявил, что с сегодняшнего дня решил "уволиться из этой медицины".
"По факту инцидента, произошедшего 11 января в травматологическом пункте городской поликлиники № 1, когда дежурный врач-травматолог Евгений Батушенко вышел на работу в нетрезвом состоянии, проведена проверка. По ее результатам врачу был объявлен выговор администрацией медучреждения за нарушение трудовой дисциплины. Сегодня, 13 января, Батушенко уволен по собственному желанию", - сообщил минздрав региона.
В облминздраве также сообщили, что через несколько часов после произошедшего инцидента мужчина раскаялся в своих действиях и извинился. Никто из пациентов из-за его поступка не пострадал, всем оказали необходимую помощь, добавили в министерстве.